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Giriş Tarihi: 4.7.2024 12:17

Son dakika: UEFA'dan Jude Bellingham'a ceza!

Son dakika: UEFA’dan Jude Bellingham’a ceza!

UEFA, İngiltere-Slovakya maçında attığı golden sonra yaptığı hareket sebebiyle Jude Bellingham'a soruşturma açmıştı. UEFA Disiplin Komitesi, kuralları çiğnediği gerekçesiyle İngiliz yıldızı suçlu buldu ve 1 maç ceza verdi.

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Slovakya'ya attığı gol sonrası yaptığı sevinç sebebiyle İngiliz futbolcu Jude Bellingham hakkında soruşturma başlatmıştı.

UEFA, BELLINGHAM'A 1 MAÇ CEZA VERDİ

UEFA Disiplin Komitesi, kuralları çiğnediği gerekçesiyle Jude Bellingham'ı suçlu buldu ve oyuncuya 1 maç ceza verdi.

İSVİÇRE MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Yıldız oyuncu, İngiltere ile İsviçre arasında 6 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan çeyrek final karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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Son dakika: UEFA'dan Jude Bellingham'a ceza!
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