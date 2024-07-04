Son dakika: UEFA’dan Jude Bellingham’a ceza!

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Slovakya'ya attığı gol sonrası yaptığı sevinç sebebiyle İngiliz futbolcu Jude Bellingham hakkında soruşturma başlatmıştı.
UEFA, BELLINGHAM'A 1 MAÇ CEZA VERDİ
UEFA Disiplin Komitesi, kuralları çiğnediği gerekçesiyle Jude Bellingham'ı suçlu buldu ve oyuncuya 1 maç ceza verdi.
İSVİÇRE MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK
Yıldız oyuncu, İngiltere ile İsviçre arasında 6 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan çeyrek final karşılaşmasında forma giyemeyecek.