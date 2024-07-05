Son dakika haberi: Galatasaray, Zaniolo’nun Atalanta’ya kiralandığını duyurdu! İşte Cimbom’un kazancı...

Galatasaray, İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun Atalanta'ya transferini açıkladı. Oyunucunun kiralanma bedelini de açıklayan sarı-kırmızılı kulübün kazancı da belli oldu.

-Kiralama: 6,4 M€

-Opsiyon: 15,5 M€

-Bonus: 2 M€

Galatasaray: Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.0000 euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır.