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Giriş Tarihi: 8.7.2024 12:54 Son Güncelleme: 8.7.2024 13:19

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho'dan flaş karar! Serdar Aziz kamptan ayrıldı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho’dan flaş karar! Serdar Aziz kamptan ayrıldı...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Serdar Aziz’in teknik direktör Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrıldığını ve oyuncunun yeni sezonda takımda olmayacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, defans oyuncusu Serdar Aziz'in, teknik direktör Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli camia, eski milli oyuncunun takımın yeni sezon planlamasında yer almayacağını duyurdu.

Kulübünten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho'dan flaş karar! Serdar Aziz kamptan ayrıldı...
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