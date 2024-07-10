SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Bertuğ Yıldırım’da ’anlaşma yakın’ iddiası

Serdar Dursun ile sözleşmesi sona eren Fenerbahçe'de, Umut Nayir'in takımda kalıp kalmayacağı ise şu an için belirsiz. Sarı lacivertlilerin bu kapsamda yerli forvet transferi için arayışları sürüyor. Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin listesindeki ilk yerli golcü adayı ise Bertuğ Yıldırım.

Haberde, A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda bulunan Rennes'in Türk santrforu için sarı lacivertli kulübün devreye girdiği ve Bertuğ'un transferini tamamlamaya yakın olduğu ifade edildi. Geçen yaz Hatayspor'dan 5.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 21 yaşındaki futbolcunun, Rennes'in yeni sportif direktörü Frederic Massara'nın gelecek sezonki kadro planlamasında yer almadığı belirtildi.

Bertuğ Yıldırım, geçen sezon Rennes formasıyla 28 resmi maça çıkarken 757 dakika sahada kaldı ve takımına 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Genç futbolcunun, Fransız kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

