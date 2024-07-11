Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 2024 Copa America'da Kolombiya, Uruguay'ı 1-0 yenerek finale çıktı
Giriş Tarihi: 11.7.2024 11:26

2024 Copa America'da Kolombiya, Uruguay'ı 1-0 yenerek finale çıktı

AA
2024 Copa America’da Kolombiya, Uruguay’ı 1-0 yenerek finale çıktı

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Kupa Amerika'da yarı final maçında Uruguay'ı 1-0 yenen Kolombiya finale yükseldi.

2024 Copa America'da heyecan devam ediyor. Bu yıl 48'incisi gerçekleştirilen organizasyonda yarı finalde, Uruguay ile Kolombiya karşılaştı.

Kolombiya, 39. dakikada Jefferson Lerma'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kolombiya'da, Daniel Munoz, 45+1. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca Kolombiya, karşılaşmayı 1-0 kazanarak finale çıktı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez maçın tamamında forma giydi.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Diğer yarı final maçında Kanada'yı 2-0 yenen Arjantin finale yükselmişti. 2024 Kupa Amerika finalinde Kolombiya ile Arjantin, 15 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03.00'te karşı karşıya gelecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
2024 Copa America'da Kolombiya, Uruguay'ı 1-0 yenerek finale çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA