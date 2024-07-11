2024 Copa America’da Kolombiya, Uruguay’ı 1-0 yenerek finale çıktı

2024 Copa America'da heyecan devam ediyor. Bu yıl 48'incisi gerçekleştirilen organizasyonda yarı finalde, Uruguay ile Kolombiya karşılaştı.

Kolombiya, 39. dakikada Jefferson Lerma'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kolombiya'da, Daniel Munoz, 45+1. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca Kolombiya, karşılaşmayı 1-0 kazanarak finale çıktı.