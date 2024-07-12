Berkan Kutlu: Türkiye’de ilk takım olacağız

Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"Süreç yoğun ve güzel geçiyor. Her şey çok güzel, mutluyuz. İnsanlarla iletişim kurmayı seviyorum. Dört dil bildiğim için daha rahat oluyor iletişim kurmam. Doğal olarak, küçüklükten beri yaptığım bir şey. Takım içinde insanların mutlu olmasını istiyorum. Bu benim için doğal, kendimi zorlamadan yapıyorum. İnsanları mutlu görünce ben de mutlu oluyorum doğal olarak. Kulübümüzde Metin Oktay, Bülent Korkmaz gibi isimler kaptanlık yaptı. Hazırlık maçı olsa bile kaptanlık bandı verilmesi hayallerimin ötesinde bir şey. Arda ağabey de vardı benim gençliğimde. Benim için ilham olmuş bir isim. Ona da genç yaşta kaptanlık verilmişti. Benim için gurur verici. Mutlu eden bir durum. Ama en önemlisi takım. Takımdaki görevimi biliyorum ve daha fazlasını yapmak istiyorum.

SÜPER KUPA MAÇI

Hocamız bizi ikna edebildiği için oyuncular farklı mevkilerde başarılı oluyor. 17 maçlık bir yenilmezlik süreci geçirdik. Bu ilk olarak hoca başarısı, bize bunu inandırması. İlk faktör öz güvendir bir oyuncuda. Hocamız bize bunu veriyor. Biz de karşılığını verince çok mutlu oluyoruz. Hazırlık dönemi var. İstanbul'da oynayacağız. İnşallah bir kupa daha kazanırız. Ama şu anda biraz erken. Takımın hazırlanması lazım. Üstüne koyarak devam ettiğimizde inşallah kazanan taraf biz oluruz.

"TÜRKİYE'DE İLK OLACAK"

Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak benim için bir hayal. Ben play-off'tan sonra ayrılmıştım. Sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah play-off'u geçeriz. Galatasaray'ın ait olduğu yer Şampiyonlar Ligi. Hedef 25. İnşallah 25'e doğru gidiyoruz. Galatasaray'ın kültürü bu, kazanıyoruz. İnşallah tarih yazarak 5. yıldızı takarız, 5. yıldızı takan ilk takım oluruz Türkiye'de.

A MİLLİ TAKIM HAYALİ

Kim istemez o listede olmayı? İstemeyen çok insan bilmiyorum ben. Benim için bir hedefti ama takımımız turnuvanın en zevk veren takımlarından biri olduğunu düşünüyorum. Müthiş bir atmosfer vardı. Çok imrendim. İnşallah Galatasaray'da çok başarılı olup oraya dönmek istiyorum. Bu benim hedeflerimden biri. Onları tebrik ediyorum, bizi gururlandırdılar. İnşallah ben de orada olurum. Bizi desteklemeye devam etsinler. Galatasaraylı olmak çok büyük bir ayrıcalık. Onları çok seviyoruz.

SACHA BOEY İTİRAFI

Herkes takımdaki oyuncularla ilişkimin iyi olduğunu biliyor ama Sacha Boey ile ilişkim çok farklı. O hayatımda farklı olacak. Her gün konuşuyoruz. Beraber tatil yaptık. Ayrıldı ama her zaman beraberiz. Galatasaray'ın bana hayatım boyunca kazandırdığı bir dost."