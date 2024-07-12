Gabriel Paulista: Sahada kaybetmeyi asla kabullenmeyen bir Beşiktaş izlettireceğiz

Beşiktaş'ın yeni transferi Brezilyalı stoper Gabriel Paulista, Siyah-Beyazlıların Slovenya'nın Maribor kentinde süren kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beşiktaş'ta olduğu için kendisini çok iyi hissettiğini aktaran 33 yaşındaki futbolcu, "Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Günlerim iyi geçiyor. Adaptasyon sürecim devam ediyor. İstanbul gerçekten harika bir şehir. Biraz da doğduğum şehri Brezilya'da Sao Paolo'ya benziyor. Çok kalabalık ve trafik çok var. Bu yüzden adaptasyonumun çok kolay olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatmaya gerek yok. Bu büyüklüğü hissediyorum. Hak ettiği şekilde bu büyük takımla başarılar kazanmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

"ZAGO GİBİ KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM"

Beşiktaş'ın 100'üncü yılında 2002-2003 sezonunda Siyah-Beyazlı formayı giyen Brezilyalı eski savunmacı Zago'nun kariyerini bildiğini aktaran Paulista, "Zago takip ettiğim bir oyuncuydu. Burada da önemli işlere, başarılara imza attığını biliyorum. Onun gibi burada kupalar, başarılar kazanmak istiyorum. Bunu yapmak için de adım adım, çok çalışarak o aşamaya, Beşiktaş'ı hak ettiği yerlere gelmesi için yardımcı olacağım aşamaya gelmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"SAHA İÇİNDE VE SAHA DIŞINDA LİDER BİR OYUNCUYUM"

Tecrübeli savunmacı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kariyerim boyunca çok çalışan bir oyuncu oldum. Her zaman çok çalıştım. Her zaman büyük takımlarda oynadım. Büyük takımların oyuncusu oldum ve yine büyük bir takımda oynuyorum. Bu anlamda müteşekkirim. Hep iyi yerlerde oynadım. Zor bir şey bir oyuncunun bireysel olarak kendini anlatması. Kendimi geliştirdim. Sürekli kendimi geliştirmek için çalışan bir oyuncuyum. Genç oyunculara tecrübelerimi aktarıyorum. Ben gençken benden büyük oyuncuların tecrübelerini alıyordum. Saha içinde ve saha dışında lider bir oyuncuyum. Lider özelliğim var. Bunu da burada göstermek istiyorum. Önümüzde uzun bir sezon var zaten. Kısa sürede uyum sağlayarak taraftarlara, bizi takip edenlere sahadaki kaptan gibi liderliği göstermek istiyorum."

"BEŞİKTAŞ BAŞARI İÇİN OYNAR"

'Beşiktaş gibi büyük takımlarda her zaman baskı vardır' diyerek konuşmasına devam eden Gabriel Paulista, "Büyük camialarda başarı baskısı vardır. Bu da normal. Olması gereken bir şey. Yeni oyunculara, benim gibi tecrübeli futbolculara, iyi kariyerli futbolculara bu baskı fazla olabilir. Beklentilerin farkındayım. Ben her maç kalitemi, tecrübemi göstermek istiyorum. Takımın daha iyiye gitmesi için, daha iyi yerlere gitmek için bunu göstermek istiyorum. Beşiktaş, hep başarı için şampiyonluk için mücadele etmesi için gereken bir takım. Buna odaklanarak, kendi tecrübemi, kazanma ruhumu sahada ve saha dışında yansıtmak istiyorum. Beşiktaş başarı için oynar. Kupayı, ligi kazanmak, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek gibi önemli başarıları elde etmek zorundayız. Bunun için savaşmak ve çalışmak zorundayız. Ben de beklentilere idmanda ve maçta çalışarak karşılık vereceğim" değerlendirmesinde bulundu.