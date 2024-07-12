Sivasspor Asbaşkanı Emre Mermer: Her takıma başarılar diliyoruz

Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekiminin ardından Sivasspor Asbaşkanı İbrahim Emre Mermer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon bütün takımlara başarılar dileyen İbrahim Emre Mermer, "2024-2025 Süper Lig'in hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sivasspor Kulübü olarak sezon başı kampımıza başladık. Transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk maç Trabzonspor. Avrupa Kupası maçları oynayacakları için ilk haftalarda onları izleme ve çalışma fırsatımız olacak. Memnuniyet verici bir eşleşme oldu. Her takıma başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.