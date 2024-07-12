SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Immobile’de sona doğru

Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından bir yıldızı daha kadrosuna katmak zere. Siyahbeyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel, Ciro İmmobile'nin transferini bitirmek için İtalya'ya gitti. Yücel, Çizme'de Lazio'nun yetkilileriyle pazarlık masasına otururken Beşiktaş'ın 3 milyon Euro karşılığında oyuncunun bonservisini almayı planladığı öğrenildi.

Kartal, daha önce sezon başına 5 milyon Euro karşılığında İmmobile ile 2+1 yıllığına anlaşmıştı. Lazio'nun da ikna edilmesinin ardından, futbolcunun İstanbul'a geleceği ve resmi mukaveleyi imzalayacağı belirtildi. Beşiktaş taraftarını ise heyecanlı bir bekleyiş sardı.

