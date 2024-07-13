Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut'u kiraladı
Giriş Tarihi: 13.7.2024 19:33

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut'u kiraladı

AA
Çaykur Rizespor, Beşiktaş’tan Emrecan Bulut’u kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Emrecan Bulut, geçen sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçirmişti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Emrecan'ın takımın Slovenya kampına katılacağı vurgulanan açıklamada, "21 yaşındaki kanat oyuncusu Emrecan Bulut, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini kiralık olarak 1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacaktır. Yeni transferimiz Emrecan Bulut'a 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Emrecan Bulut, geçen sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçirmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut'u kiraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA