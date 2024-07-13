SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Immobile’den Kartal için büyük fedakarlık

Geçen sezon çok gerisinde kaldığı Galatasaray ve Fenerbahçe'yi kadro kalitesi açısından yakalamak için transfer politikasını yıldız isimler üzerinde kuran Beşiktaş, adı Lazio ile özdeşleşen Ciro Immobile'yi de renklerine kattı. İşte konuyla ilgili yaşanan gelişmeler...

Bir süredir hem oyuncuyla hem de kulübüyle temaslar sürerken ilerleme kaydedilmesinin ardından ikinci başkan Hüseyin Yücel, önceki gün İtalya'ya gitti. Aynı günün akşamında ise Macaristan kampında bulunan yönetici Feyyaz Uçar, Çizme'nin yolunu tuttu.

KULÜP YETKİLİLERİNİ BİZZAT İKNA ETTİ

Hüseyin Yücel, futbolcu ve menajeriyle 2 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 6 milyon Euro'ya el sıkıştı. Bu rakamın içindeimza parası da var. Anlaşmada 5 maddelik bonusların da olduğu öğrenildi. Oyuncusunu göndermek istemeyen Lazio'nun inadı da Immobile'nin tutumu sonrası kırıldı. 34 yaşındaki golcü, "Ben Beşiktaş'a gitmeyi kafama koydum. Yeni bir maceraya atılmak istiyorum. Yapılan teklif çok güzel" sözleriyle kulüp yetkililerini ikna etmeyi başardı.

1 MİLYON EURO ALACAĞINDAN VAZGEÇTİ

Bunun üzerine Beşiktaş ile Lazio arasındaki bonservis pazarlıkları yeniden başladı. Taraflar 2 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Immobile de Beşiktaş'a gelebilmek adına 1 milyon Euro'luk alacağından vazgeçti. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Yücel ve Uçar, İtalyan futbolcuyla dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Bugün kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilecek olan golcü için Tüpraş Stadı'nda özel bir imza töreni düzenleneceği açıklandı.

5 MADDEDE CİRO IMMOBİLE



1- Immobile, asıl patlamasını 13.5 milyon Euro'ya gittiği Torino'da yaptı. 34 maçta ağları 23 kez havalandırarak gol krallığına ulaştı.



2- Bu performansıyla Borussia Dortmund'un yolunu tutmasına rağmen beklenileni veremedi. 2016'da Sevilla'ya kiralandıktan sonra devre arasında kalıcı olarak İspanya'ya gitti.



3- Sevilla'dan en büyük çıkışını yaptığı Torino'ya kiralandı. 14 maçta 5 gol-4 asistle eski günlerine dönüş sinyalleri verdi.



4- Sonraki yaz döneminde Lazio'ya transfer olan İmmobile, 2019-20'de Higuain'in Serie A'daki rekorunu egale etti. Aynı zamanda Avrupa'da 36 golle en çok gol atan oyuncu olarak Altın Ayakkabı ödülünü aldı. 5- Lazio'da geride kalan sezon haricinde 7 sezon üst üste çift haneli gol sayılarına ulaştı. Ağları 201 kez bulurken 4 defa krallık tacını taktı ve kulübün de en çok gol atan ismi olarak zirvede yer alıyor.



5- Lazio'da geride kalan sezon haricinde 7 sezon üst üste çift haneli gol sayılarına ulaştı. Ağları 201 kez bulurken 4 defa krallık tacını taktı ve kulübün de en çok gol atan ismi olarak zirvede yer alıyor.