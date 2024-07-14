Samsunporlu Dimata ve Okan Kocuk, yeni sezondan umutlu

Sezon hazırlıklarını Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kırmızı-Beyazlı ekibin deneyimli file bekçisi Okan Kocuk, yaptığı açıklamada, hazırlık kampında her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan Kocuk, "Sezona hazır olabilmek için kamp süresini verimli geçirmek istiyoruz. Takımda aile havası var. Takımın büyük çoğunluğu geçen sezondan birlikte olduğumuz arkadaşlar. Kadroya altyapıdan dahil olan arkadaşlarımız da ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.

Kocuk, Samsunspor'un transfer tahtasının kapalı olmasının hem avantajlı hem de dezavantajı yönlerinin bulunduğunu, bu durumun sonuçlarını zamanın göstereceğini belirtti. Yeni bir teknik direktörle sezona hazırlandıklarını anımsatan Kocuk, şunları kaydetti:

"Lig fikstürü çekildi. Fikstürün bizim için avantajı ya da dezavantajı yok. Sahada yapacağımız iş kadar iyi ya da kötü olacak. Biz iç sahada taraftarımızın yanında her zaman çok iyi mücadele ettik. Bu sene de böyle olacağını düşünüyorum. Bu sezon geçen seneden daha iyi bir Samsunspor izlettireceğiz. Taraftarımız bizi geçen sezon muhteşem destekledi. Türkiye'deki seyirci sayısında belki de büyük takımlardan sonra Samsunspor geliyor. Bu sene de onlara çok ihtiyacımız olacak. Onlar bizim itici gücümüz. Onları ilk maçımız olan Beşiktaş karşılaşmasında yerlerinde görmek istiyoruz."

DIMATA: TAKIMIN ÖNEMLİ BİR OYUNCUSU HALİNE GELMEK İSTİYORUM

Takıma geçen sezon başında katılan Landry Dimata da Samsunspor'un daha iyi yerlere gelmesi için elinden geleni yaptığı söyledi. İlk yılında 21 resmi maça çıkan ve 2 kez rakip ağları havalandıran Dimata, "Geçen sezondan daha fazla forma şansı bulmak istiyorum. Bu benim için çok önemli. Takımın önemli bir oyuncusu haline gelmek istiyorum. Takım arkadaşlarıma ve takımın başarısına yardımcı olmak istiyorum. Takımın başarılı olması tabi ki beni mutlu eder. Her şeyden önce futboldan zevk almak gerekiyor. Ben de zevk veren bir oyunun parçası olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tüm şartların antrenman yapmak için uygun olduğunu vurgulayan Dimata, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burası kamp için ideal bir yer. Sahalar, tesisler, hava sıcaklığı antrenman için çok iyi. Süper Lig'deki ikinci yılımıza hazırlanıyoruz. Yeni bir hocamız var. Çalışmalarımıza onunla devam ediyoruz. Tutkulu bir takım olmak istiyoruz. Geçen sene iyi bir sezon geçirdik. Ondan daha iyi bir sezon geçirmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.