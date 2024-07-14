SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom, Ivan Perisic’in peşine düştü

Transferin suskun takımı Galatasaray'da sürpiz bir isim gündeme geldi. Genç ve gelecek vaat eden yıldızların yanısıra tecrübeli isimlerle de ilgilenen sarı kırmızılı yönetim, Ivan Perisic ile temasa geçti. 35 yaşındaki kanat oyuncusu için temasların başladığı gelen bilgiler arasında... Yaz transfer döneminde genç ve gelecek vaat eden isimlere ilgi gösteren Galatasaray, bu defa tecrübeli bir futbolcuya kanca taktı, takibe başladı.

CİDDİ BİR İLGİ VAR

Kulüp içerisinden edinilen bilgilere göre; Sarı-Kırmızılılar, Ivan Perisic'le ciddi şekide ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon devre arasında Tottenham tarafından Hajduk Split'e kiralanan Perisic, 4 Temmuz'da da bedelsiz olarak Hırvat ekibine transfer oldu. Hırvat ekibiyle bir yıllık kontrat yapan 35 yaşındaki oyuncuya Galatasaray'ın talip olduğu öğrenildi. EURO 2024'te Hırvatistan formasıyla boy gösteren Perisic, 3 karşılaşmada 138 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'dan ters köşe! Hırvat yıldızın peşine düştüler... Hırvatistan Milli Takımı formasını bugüne kadar 138 kez giyen Ivan Perisic, tarihi başarılara imza attı. Ülkesinin milli takımıyla 2018 Dünya Kupası'nda 2'ncilik elde eden Perisic, 2022 Dünya Kupası'nda da 3'ncülük yaşadı. UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda final oynayan Hırvatistan'ın kadrosunda yine Perisic vardı. Ünlü futbolcu, Hırvatistan formasıyla da tam 33 gol attı.

SAKATLIK ENDİŞESİ

Ivan Perisic transferinde kafalardaki tek soru işareti sakatlık konusu oldu. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon büyük bir sakatlık geçirdi. Tottenham'da forma giydiği dönemde antrenman sırasında ön çapraz bağlarında yırtık oluşan Perisic, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalmıştı. Sezonun ikinci yarısında Hajduk Split'e transfer olan Hırvat oyuncu, burada 7 maça çıkarken 1 gol katkısı verdi. Geçtiğimiz sezon toplam 14 maça çıkan Perisic, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Perisic önemli başarılar elde etti. Hırvat yıldız, Club Brugge, B.Dortmund, Wolfsburg, Inter, Bayern Münih ve Tottenham gibi kulüplerde oynadı. Deneyimli isim; Bayern ile Şampiyonlar Ligi, Bundesliga, ve Almanya Kupası kazandı. Dortmund'da da Bundesliga ve Almanya Kupası kaldıran Perisic, Wolfsburg ile Almanya Süper Kupası ve Almanya kupası kazandı. Perisic, Inter ile de Serie A, İtalya Kupası, ve İtalya Süper Kupası elde etti. (Fotomaç)