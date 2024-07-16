Messi’nin 45. harikası

Avrupa'da İspanya kıtanın en büyüğü olurken,Copa America'da Tango rüzgârı eserken, maça Arjantin'in efsanesi Messi damga vurdu., karşılaşmanın bitiş düdüğü ile en mutlu isimdi. Kariyerinin 45. kupasını kaldıran 37 yaşındaki Messi'nin koleksiyonunda kulüp takımlarıylaArjantin Milli Takımı'yla dabulunuyor.Arjantinli futbolcu Angel Di Maria, milli takıma Copa America şampiyonluğu ile veda etti. Kolombiya ile oynanan final maçında son kez Arjantin formasını giyen 36 yaşındaki kanat oyuncusu, 117. dakikada gözyaşları içinde saha kenarına geldi.