Luka Modric, Real Madrid’le sözleşmesini uzattı

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen 38 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric, 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hırvat futbolcu, 30 Haziran 2025'e kadar Madrid ekibinde forma giyecek.

2012 yılında İngiliz kulübü Tottenham'dan Real Madrid'e transfer olan Hırvat futbolcu, İspanyol ekibiyle 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 4 İspanya LaLiga şampiyonluğu kazandı.

Modric, İspanyol kulübünde görev yaptığı süre boyunca 2018 Ballon d'Or ve 2018 FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.

Hırvat futbolcu, Real Madrid formasıyla 12 sezonda 534 maça çıktı ve 39 gol attı.