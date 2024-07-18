Fenerbahçe, hazırlık maçında Hull City’yi 5-1 mağlup etti

Yeni sezon çalışmaları kapsamında son hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'le karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 5-1 mağlup etti.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya Fenerbahçe; Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Fred, Kent, Tadic ve Dzeko 11'iyle çıktı.

Hull City ise Pandur, Coyle, Giles, Jones, McLoughlin, Longman, Seri, Slater, Jacob, Simons ve Abdülkadir Ömür 11'iyle sahada yer aldı.

Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken 38. dakikada Edin Dzeko, Fenerbahçe'yi öne geçiren isim oldu. 44'üncü dakikada Fred farkı 2'ye çıkarırken, ilk 45 dakika 2-0'lık skorla sonuçlandı.

Fenerbahçe, ikinci yarıya hızlı başlayan taraf oldu. 47'nci dakikada Edin Dzeko bir kez daha fileleri havalandırdı: 3-0.

Sarı-lacivetli ekip, 53. dakikada Sebastian Szymanski'yle farkı 4'e çıkardı: 4-0.

Farkı 4'e çıkarmasına karşın ataklarını sürdüren Fenerbahçe'de 63. dakikada Sebastian Szymanski'nin yerine oyuna dahil olan Mert Hakan Yandaş, 67. dakikada orta saha yuvarlağından attığı aşırtma golle skoru 5-0'a getirdi.

Hull City, 73. dakikada Hall ile golü buldu: 5-1.

Fenerbahçe, sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerden Oğuz Aydın, 46. dakikada Ryan Kent'in, Cenk Tosun 69. dakikada Edin Dzeko'nun, Levent Mercan da 83. dakikada Oosterwolde'nin yerine oyuna girdi. Üç futbolcu da ilk kez sarı-lacivertli formayı giyerken, bu isimlerden Oğuz Aydın, 83. dakikada yerini Cengiz Ünder'e bıraktı.