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Giriş Tarihi: 18.7.2024 09:20 Son Güncelleme: 18.7.2024 09:41

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Allan Saint-Maximin bedavaya oynayacak

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Allan Saint-Maximin bedavaya oynayacak

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin’in maaşın Al-Ahli Kulübü tarafından karşılanacağı ifade edildi. 8 milyon Euro’luk kiralama sözleşmesinin ise 4 eşit taksitle ödeneceği duyuruldu.

Fenerbahçe, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint- Maximin'in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı-lacivertliler tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde ilginç bir detay dikkat çekti.

Yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaşın Al-Ahli Kulübü tarafından karşılanacağı ifade edildi. Kiralama sözleşmesi kapsamında ise Al-Ahli'ye ise toplam 8 milyon Euro'nun (290 milyon TL), 4 eşit taksitle ödeneceği duyuruldu. Maximim, S.Arabistan ekibinde sezon başına 13 milyon Euro kazanıyordu.

Maximin daha önce 7 farklı kulüpte oynadı. Fransa'da Saint-Etienne, Monaco, Bastia ve Nice formaları giyen 27 yaşındaki futbolcu, Almanya'da Hannover'de top koştururken İngiltere'de Newcastle United, Suudi Arabistan'da da Al-Ahli'de boy gösterdi.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Allan Saint-Maximin bedavaya oynayacak
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