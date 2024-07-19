Ali Koç’tan Ferdi Kadıoğlu ve En-Nesyri açıklaması!

Bodrum Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen Dünya Fenerbahçeliler Günü etkinliğine Başkan Ali Koç, önemli açıklamalarda bulundu.

"ALİ SAMİ YEN'E LAF ETMEYİN LÜTFEN"

Taraftarın Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen ile ilgili tezahüratına müdahale eden Ali Koç, "Yok, gerek yok. Benim olduğum yerde Ali Sami Yen'e laf etmeyin lütfen" diye konuştu. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün TFF genel kurulunda anlattım, neler olduğunu, niye olduğunu düşündüğümüzü. Bir kulüp 10 senede toplam puanda birinci ile ikinci arasında 1-2 puan farkla orada duruyorsa ve 10 senede bir kupa almayıp ilk 5'tekiler kupa alıyorsa bu hiçbir sportif mantıkla, sebeple anlatılamaz. Biz bir buhran dönemi geçiriyoruz ama biz bunu sportif açıdan değil hedef olduğumuz için geçiriyoruz. Belki dünkü yaptığım konuşma yine bizi hedef yapacak ama önemli değil. Biz, şampiyonluk için, başarı için ne yanak sıktırırız, ne imar projemizin çıkarları için veya başka bir şey için, inandığımızdan, duruşumuzdan, ilkelerimizden ve Cumhuriyet'in bize biçtiği sorumluluktan hiçbir zaman taviz vermeyiz. İnşallah ne benden önceki başkanlar, ne benim dönemimde ne de benden sonraki dönemde bu duruş devam edecektir. Bunun bedeli var mı? Var. Ama inanın bunun meyvelerini toplayacağımız günler çok yakındadır. Biraz sabredin, biraz destekleyin."



Transfer çalışmaları ile ilgili de konuşan Koç, Teknik Direktör Jose Mourinho ile istişarelerde bulunduklarını ifade ederek "Bize 3-4 tane transfer lazımdı. 2 kanat istiyorduk, bir forvet istiyorduk, bir stoper. Hoca bunu istiyordu. Özellikle Çağlar'ı istiyordu, bitirdik. Maximin ile Lauriente arasında istiyorduk. İkisi de oluyordu, Maximin'i bitirdik. İkinci kanat, yabancı 12 kuralı var, yabancı yaparsak nerelerden feragat edeceğiz? Oğuz Aydın'ı aldık. Akşam eve geldim, spor programını açtım seçimlerde ne oldu bitti diye bakmak için. Bir Oğuz Aydın analizi yapıyordu TRT Spor'da, o arkadaşımızın ismini bilmiyorum ama onun dediği gibi olacaksa hakikaten biz çok büyük bir transfer yapmışız. Şimdiden büyük konuşmayalım, şimdiden onun da yolu açık olsun."