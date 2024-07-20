Onurumuzla görevi yerine getirdik

Başkanlık seçiminde İbrahim Hacıosmanoğlu'na kaybeden Mehmet Büyükekşi, veda açıklamasında bulundu. "Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu tebrik ediyorum"
diyen eski başkan, "Görev yaptığımız 25 aylık süre zarfında ülke futboluna en iyi şekilde hizmet edebilmek amacıyla şahsım ve Yönetim Kurulu üyelerimizle yoğun bir mesai harcadık. Milli Takımlarımızı ve kulüplerimizi başarıya taşımak için bu onurlu görevi layığıyla yerine getirmeye gayret ettik. EURO 2024'te A Milli Takımımızla elde ettiğimiz başarılarla ülke olarak tek yürek olduk.
2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi Finallerini ülkemize kazandırdığımız gibi 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadık. Türk futbolunun geleceğini ortak akılla inşa etmek adına Türk Futbolu 2024-2028 Strateji Planı'nı tamamladık.
Yaptığımız bu öz verili çalışmalar Türk futbol tarihine yazıldı ve unutulmayacak bir iz bıraktı" ifadelerini kullandı.
RİVA'DA VEDALAŞTI
Mehmet Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü: "Görev sürecimiz boyunca desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli Bakanlarımıza, kulüp başkanlarımıza, TFF Yönetim Kurulu üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum." Bu arada Büyükekşi dün sabah Riva'ya giderek özel eşyalarını topladı ve personelle vedalaşarak, "Hakkınızı helal edin. Beraber çok güzel önemli işlere imza attık, sağ olun" diyerek Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden ayrıldı.
MONTELLA İDDİALARINA YALANLAMA
FUTBOL
Federasyonu'nun yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu,
sosyal medyada A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı: "Yönetim olarak A Milli Takım'la ilgili ne böyle bir planlama ne de düşüncemiz var. Acil çözüm bekleyen onlarca sorun var, bu tip asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum."
Bu arada İtalyan teknik adamın, Ay-Yıldızlı ekibimizle Temmuz 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.