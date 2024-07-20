Onurumuzla görevi yerine getirdik

Başkanlık seçiminde İbrahim Hacıosmanoğlu'na kaybeden Mehmet Büyükekşi, veda açıklamasında bulundu.diyen eski başkan, "Görev yaptığımız 25 aylık süre zarfında ülke futboluna en iyi şekilde hizmet edebilmek amacıyla şahsım ve Yönetim Kurulu üyelerimizle yoğun bir mesai harcadık. Milli Takımlarımızı ve kulüplerimizi başarıya taşımak için bu onurlu görevi layığıyla yerine getirmeye gayret ettik.2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi Finallerini ülkemize kazandırdığımız gibi 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadık.Yaptığımız bu öz verili çalışmalar Türk futbol tarihine yazıldı ve unutulmayacak bir iz bıraktı" ifadelerini kullandı.Mehmet Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü: "Görev sürecimiz boyunca desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli Bakanlarımıza, kulüp başkanlarımıza, TFF Yönetim Kurulu üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum." Bu arada Büyükekşi dün sabah Riva'ya giderek özel eşyalarını topladı ve personelle vedalaşarak, "Hakkınızı helal edin. Beraber çok güzel önemli işlere imza attık, sağ olun" diyerek Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden ayrıldı.Federasyonu'nun yenisosyal medyada A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı: "Yönetim olarak A Milli Takım'la ilgili ne böyle bir planlama ne de düşüncemiz var.Bu arada İtalyan teknik adamın, Ay-Yıldızlı ekibimizle Temmuz 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.