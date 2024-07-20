SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Haller için sıkı pazarlık

Beşiktaş, golcü hattı için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Lazio'dan İmmobile'yi kadrosuna kazandıran Kartal, Aboubakar'ı da yollamaya oldukça yakın. Kamerunlu golcüyü de düşük bir bonservis bedeli karşılığında elinden çıkarmaya hazırlanan idareciler, Bundesliga ekibi Dortmund'dan Sebastien Haller'i renklerine bağlamayı amaçlıyor.

41 MAÇA ÇIKTI

Fildişi Sahilli golcü için ilk etapta 10 milyon isteyen ve sonrasında 8 milyon euro seviyesine kadar inen Dortmund'la pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş, ücreti biraz daha düşürmesi halinde transferde mutlu sona ulaşacak. Borussia Dortmund formasıyla 41 resmi maçta forma giyen Sebastian Haller bu karşılaşmalarda 12 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı. (Fotomaç)