SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Doue’de mutlu son

Sağ bek transferi için son viraja giren Galatasaray'da Guela Doue artık İstanbul'a bekleniyor. Rennes kulübü ile uzun süredir devam eden pazarlıklarda 6 milyon Euro garanti bonservis artı iki milyon Euro'luk bonuslarla anlaşma sağlanırken, oyuncu da uzun süre önce ikna edilmişti. Bir dönem Roma'nın da 21 yaşındaki Fildişili oyuncu için masaya oturması ile duraklayan görüşmeler geçtiğimiz hafta hız kazandı ve anlaşma sağlandı.

JELERT GÖRÜŞMESİ DURDU

Yeni haftada Doue'nin İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması ve sonrasında Galatasaray ile yeni sezon hazırlıklarına devam etmesi hedefleniyor. Aslan'ın transferi için masaya oturduğu bir diğer sağ bek Elias Jelert ise rafa kaldırıldı. Doue ile yapılan anlaşma ile birlikte Danimarkalı sağ bek için görüşmeler sona erdi.