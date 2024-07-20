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Giriş Tarihi: 20.7.2024 13:51

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Wendel olmazsa Richard Rios

Galatasaray'da orta saha arayışları devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da bir süredir gündemde olan Wendel konusunda olumsuz bir durum olursa B planı olarak görülen Richard Rios için devreye girilecek.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Wendel olmazsa Richard Rios

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen Galatasaray'da orta saha transferi için yoğun mesai harcanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Rusya Ligi ekiplerinden Zenit'te forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel ile görüşmelerine devam ediyor. Bu transferde sorun çıkması durumunda ise Galatasaray B planını belirledi.

Cimbom, Brezilya ekiplerinden Palmeiras'ta forma giyen 24 yaşındaki Kolombiyalı orta saha Richard Rios ile de temasa geçti. Scout ekibinin Copa America'da izlediği ve olumlu rapor verdiği yıldız oyuncu ile ilk görüşmesini yaptığı ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Aslan'ın B planı olan Rios'un da Galatasaray'a sıcak baktığı öğrenildi. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Rios, güçlü fiziği ve tekniğiyle ön plana çıkıyor. (Takvim)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Wendel olmazsa Richard Rios
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