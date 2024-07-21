Hazır uçağa binmedi!

Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi flaş transferlere imza atan Beşiktaş, yeni gelecek isimleri de hesaba katarak 19'a ulaşan yabancı sayısını düşürmeye çalışıyor. Ancak kontratı devam eden oyuncular, kalmak için inat ediyor. Bu futbolculardan birisi deGanalı yıldız için geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'dan kiralama teklifi geldi.Hatta söz konusu kulüp, Amartey'e özel uçak bile hazırladı.Ancak oyuncu uçağa binmedi ve Suudi Arabistan'a gitmek istemediğini söyledi.. Siyah-beyazlıların yeni sezon planlamasında yer almayan bir diğer futbolcu iseKartal, Ciro Immobile'nin yanına bir forvet daha almak iste de Kamerunlu santrfor, ayrılığı bir türlü kabul etmiyor. Sezon başınaİkna edilemezse santrfor takviyesi rafa kaldırılacak.