Hazır uçağa binmedi!

Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi flaş transferlere imza atan Beşiktaş, yeni gelecek isimleri de hesaba katarak 19'a ulaşan yabancı sayısını düşürmeye çalışıyor. Ancak kontratı devam eden oyuncular, kalmak için inat ediyor. Bu futbolculardan birisi de Daniel Amartey...
Ganalı yıldız için geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'dan kiralama teklifi geldi. Yapılan anlaşmaya göre oyuncunun 1.8 milyon Euro olan maaşını da Araplar karşılayacaktı.
Hatta söz konusu kulüp, Amartey'e özel uçak bile hazırladı.
BİR BAŞKA SIKINTI DA VİNCENT ABOUBAKAR
Ancak oyuncu uçağa binmedi ve Suudi Arabistan'a gitmek istemediğini söyledi. Yaşananlar nedeniyle yönetime kırgın olan Ganalı futbolcu, sosyal medya hesaplarından Beşiktaş'ı takipten çıkardı
. Siyah-beyazlıların yeni sezon planlamasında yer almayan bir diğer futbolcu ise Vincent Aboubakar…
Kartal, Ciro Immobile'nin yanına bir forvet daha almak iste de Kamerunlu santrfor, ayrılığı bir türlü kabul etmiyor. Sezon başına 3.1 milyon Euro kazanan Aboubakar, 1 yıllık kontratını Beşiktaş'ta tamamlama derdinde.
İkna edilemezse santrfor takviyesi rafa kaldırılacak.