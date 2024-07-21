Romelu Lukaku Napoli’ye yakın

SKYİtalia'da yer alan habere göreİtalyan ekibinin Belçikalı yıldızın transferi için Chelsea ile görüşmelere devam ettiği belirtildi. İngiliz kulübü sözleşmesi 2026'da bitecek olan futbolcu için 40 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Lukaku, Avrupa Şampiyonası'ndan önce yaptığı açıklamada Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte için övgü dolu sözler kullanmıştı. Belçikalı golcü, Inter'de birlikte görev yaptığı