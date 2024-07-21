SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi herkesten çok bize lazım

Ferdi Kadıoğlu'nun daha 19 yaşındayken Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro bonservis karşılığında Fenerbahçe'ye getiren dönemin Sportif Direktörü Damien Comolli, "Kendisi bizim keşfettiğimiz ilk isimlerden bir tanesi. Sadece Hollanda futbolu için değil, ileride Avrupa futbolu için de çok önemli bir isim olacak. Bizim için oyuncunun yeteneği kadar kişiliği de önemli. Ferdi, topu seven ve sorumluluktan kaçmayan bir oyuncu" demişti.
İşte o Ferdi, kendisine güveni boşa çıkarmadı. Bugün 24 yaşında ve Avrupa'nın en büyük takımlarını peşinden koşturuyor.
EURO 2024'ÜN GİZLİ MÜCEVHERİ
Euro 2024'te Montella'nın 5 karşılaşmada da 11'de görev verdiği Ferdi, değerini 9 milyon Euro artırırken performansıyla "Turnuvanın gizli mücevherlerinden biri" övgüsünü aldı.
Başkan Ali Koç geçen sezonun ortasında "Ferdi'yi artık elimizde tutamayız" demişti ancak Mourinho'nun gelişiyle her şey değişti. Portekizli hoca, "Bizim Ferdi'ye herkesten daha çok ihtiyacımız var. Büyük başarılar istiyorsak elimizdeki değerleri kaybetmemeliyiz" deyince yönetim de tüm kapıları kapattı.