SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi herkesten çok bize lazım

Ferdi Kadıoğlu'nun daha 19 yaşındayken Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro bonservis karşılığında Fenerbahçe'ye getiren dönemin Sportif Direktörü Damien Comolli, "Kendisi bizim keşfettiğimiz ilk isimlerden bir tanesi. Sadece Hollanda futbolu için değil, ileride Avrupa futbolu için de çok önemli bir isim olacak. Bizim için oyuncunun yeteneği kadar kişiliği de önemli. Ferdi, topu seven ve sorumluluktan kaçmayan bir oyuncu" demişti.

İşte o Ferdi, kendisine güveni boşa çıkarmadı. Bugün 24 yaşında ve Avrupa'nın en büyük takımlarını peşinden koşturuyor.