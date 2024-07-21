SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Orta sahaya 5 aday var: Berge, Lerma, Amrabat, Sangare ve Kovacic

Forvet hattı için Youssef En-Nesyri transferini resmileştirmek için çaba harcayan sarı lacivertliler bir yandan da orta sahayı güçlendirecek adayları araştırıyor. Jose Mourinho'nun raporları doğrultusunda ilerleyen Fenerbahçe yönetimi, orta sahada Sander Berge'yi ön plana aldı. Burnley forması giyen 26 yaşındaki Norveçli futbolcu, Jose Mourinho'nun da İngiltere Premier Lig'den yakından tanıdığı bir isim. Jose Mourinho'nun orta sahada Fred'i destekleyecek, iki yönlü oynayacak ve orta sahadaki enerjiyi yukarıya çekecek bir isim aradığı belirtildi.

LERMA - AMRABAT

Bu kapsamda Berge ismi dikkat çekse de Crystal Palace'tan Jefferson Lerma, Manchester United'da kiralık oynayıp Fiorentina'ya dönen Sofyan Amrabat da adaylar arasında duruyor. Ancak Amrabat'ın Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Mourinho'nun özellikle fiziksel anlamda Premier Lig seviyesinde bir orta saha istediği, Premier Lig'deki sert ve hızlı oyunu bilen futbolcuyu kadrosuna monte etmeyi planladığı dile getirildi.

IBRAHIM SANGARE VE KOVACIC

Fenerbahçe'de orta saha adayları arasında İbrahim Sangare de öne çıkıyor. Nottingham Forest forması giyen Fildişili yıldız, oyunun her iki yönünde de yer alabiliyor. Kariyerinde esas çıkışı Hollanda'da da PSV Eindhoven yapan Sangare, 2020-2023 arası 140 maçta oynayarak 15 gol atıp, 10 asist yaptı. Orta sahaya takviye planlayan Fenerbahçe için İngiltere'den başka bir iddia gündeme geldi. Manchester City'den Mateo Kovacic'i Sarı-lacivertlilerin izlediği öne sürüldü. Jose Mourinho'nun Premier Lig'den tanıdığı Hırvat yıldızın kiralanabileceği iddia edildi. 30 yaşındaki yıldız, geçen yıl Manchester City ile 44 maça çıkmıştı. (Fotomaç)