Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'a Höjbjerg çalımı
Giriş Tarihi: 21.7.2024 14:56

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'a Höjbjerg çalımı

Marsilya, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Pierre Emile Höjbjerg'in transferinde son aşamaya geldi.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray’a Höjbjerg çalımı

Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği Danimarkalı orta saha oyuncusu Pierre-Emile Höjbjerg'in yeni adresi netleşiyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ligue 1 ekibi Marsilya, Tottenham'dan Höjbjerg'i kadrosuna katmaya yaklaştı.

Marsilya'nın, 28 yaşındaki oyuncu Pierre-Emile Höjbjerg ve kulübü Tottenham ile görüşmelerde son aşamaya geldiği belirtildi. Haberde, Marsilya Sportif Direktörü Mehdi Benatia ve Başkan Pablo Longoria'nın bu transferde önemli rol oynadığı ve imzaların kısa sürede atılacağı aktarıldı. Fransız ekibinin bu transfer için 13.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'a Höjbjerg çalımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA