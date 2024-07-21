SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’dan Origi hamlesi

Trabzonspor'un istediği isimler arasında yer alan ve Milan forması giyen Divock Origi, İtalyan ekibinde düşünülmüyor. Milan'ın U23 takımıyla birlikte antrenmanlara çıkan forvet oyuncu, geçen sezonu Nottingham'da kiralık geçirmişti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, bu transfer için görüşme yapacağı öğrenildi.

Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Paul Onuachu dışında dünyaca ünlü bir golcü daha kadroya katmak istediklerini söylemişti. Liverpool ile sözleşmesinin bitmesinin ardından 2022 yılında Milan'a katılan Origi'nin, İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Belçikalı golcü, Milan'da çıktığı 36 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı. (Milliyet)