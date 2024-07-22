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Giriş Tarihi: 22.7.2024 19:27 Son Güncelleme: 22.7.2024 19:31

SON DAKİKA | Süper Lig'de yabancı sayısında değişiklik

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda yeni yabancı futbolcu kuralı, ve Milli Takım'dan sorumlu yeni yönetici belli oldu.

SON DAKİKA | Süper Lig’de yabancı sayısında değişiklik

Geçtiğimiz gün yapılan TFF seçiminde başkan seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

ALTINTOP GİTTİ KAZANCI GELDİ
Toplantıda, Milli Takım'dan sorumlu yönetici Hamit Altıntop'tan boşalan koltuğa Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın geçirilmesi kararlaştırıldı.

YENİ YABANCI KURALI BELLİ OLDU
Süper Lig kulüplerinin en çok merak ettiği konulardan biri olan yabancı futbolcu kuralı da değişti. Toplantıda alınan karara göre 12 olan yabancı futbolcu sınırı 14'e çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

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SON DAKİKA | Süper Lig'de yabancı sayısında değişiklik
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