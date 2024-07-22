SON DAKİKA | Süper Lig’de yabancı sayısında değişiklik

Geçtiğimiz gün yapılan TFF seçiminde başkan seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

ALTINTOP GİTTİ KAZANCI GELDİ

Toplantıda, Milli Takım'dan sorumlu yönetici Hamit Altıntop'tan boşalan koltuğa Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın geçirilmesi kararlaştırıldı.

YENİ YABANCI KURALI BELLİ OLDU

Süper Lig kulüplerinin en çok merak ettiği konulardan biri olan yabancı futbolcu kuralı da değişti. Toplantıda alınan karara göre 12 olan yabancı futbolcu sınırı 14'e çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.