Trabzonspor’un gündeminde 2 isim! Okay Yokuşlu ve Hyun-seok Hong...

Altı transferi resmi olarak açıklayan ve 7'nci isim olarak Pedro Malheiro'yu şehre getiren Trabzonspor, bu sayıyı 12'ye çıkaracak. Orta sahaya en az 2 takviye düşünen bordo-mavililer, West Bromwich'te ter döken eski oyuncusu Okay Yokuşlu ile Gent forması giyen Hyun-seok Hong için temaslarını sürdürüyor. İngiliz ekibinden izin alınarak milli yıldızla anlaşma sağlanırken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın Okay ile görüşme yaptığı belirtildi. Trabzonspor, West Bromwich'in talep ettiği 3 milyon Euro seviyelerindeki bonservis bedelini aşağıya çekmeye çalışıyor.



GENT'İN SATIŞ FİKRİ AĞIR BASTI

Karadeniz ekibi ayrıca Belçika Ligi'nde Gent forması giyen Güney Koreli Hyunseok Hong ve kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Belçika kulübünün ilk temaslarda satmak istemediği ancak oyuncuyla yapılan sözleşme uzatma temaslarından istenilen sonucun alınamaması nedeniyle satış fikrinin ağır bastığı belirtildi. Gent'in istediği bonservisin makul seviyelere çekilmesi ve 25 yaşındaki Hong'un ikna edilmesi için yoğun çaba veriliyor.

MALHEIRO'DA SORUN YOK

Trabzonspor'un Meunier'nin ayrılığı sonrasında hızlı bir şekilde anlaşıp Trabzon'a getirdiği Pedro Malheiro'nun görüntülenmesinin önüne geçildi. Oyuncunun kulübü Boavista'nın resmi olarak anlaşmanın imzalanmamasından dolayı bu durumu özellikle talep ettiği ve bu nedenle oyuncunun önceki gece geç saatlerde önce uçakla Rize'ye, oradan da Trabzon'a getirildiği öğrenildi. Malheiro'nun tüm evrak işlerinin bu hafta başı tamamlanması ve transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. 23 yaşındaki sağ bek, kariyerimde 81 karşılaşmada 2 gol-8 asistlik performans sergilemişti.