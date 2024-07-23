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Giriş Tarihi: 23.7.2024 11:26

Didier Zokora'dan Emre Belözoğlu için flaş itiraf: "Aklımda bacağını kırmak vardı"

Didier Zokora, 2010-11 sezonunda Emre Belözoğlu ile yaşadığı tartışmaya dair yıllar sonra konuştu.

Didier Zokora’dan Emre Belözoğlu için flaş itiraf: Aklımda bacağını kırmak vardı

2010-11 sezonunda, Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, Didier Zokora ile Emre Belözoğlu arasındaki "ırkçılık" tartışması ile hatırlanıyor.

İşte o günleri bir daha hatırlayan Zokora, bir programda, yaşananları şöyle anlattı:

"Irkçılık yaşadıktan sonraki ilk Fenerbahçe maçında, o gün Trabzon halkının desteğini arkamda hissettim. Emre'ye ne kadar kararlı olduğumu göstermek için siyah kömür ve su karışımı hazırlayıp yüzüme sürdüm. Aklımda onun bacağını kırmak vardı. Onun en büyük hatası benimle bire bir mücadeleye girmekti. Emre'ye hayatı boyunca unutamayacağı bir ders verdim."

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Didier Zokora'dan Emre Belözoğlu için flaş itiraf: "Aklımda bacağını kırmak vardı"
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