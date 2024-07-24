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Giriş Tarihi: 24.7.2024 11:16

Eyüpspor'un yeni golcüsü Mame Thiam oldu

Süper Lig'in yeni ekibi, Senegalli golcüyle 2 yıllık anlaşma sağladı. Thiam geçen sezon toplam 37 maçta 17 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Eyüpspor’un yeni golcüsü Mame Thiam oldu

Uzun süredir Mame Thiam'la görüşen Eyüpspor, tecrübeli golcünün transferinde mutlu sona ulaştı. Arda Turan yönetiminde iddialı kadro oluşturmayı hedefleyen İstanbul ekibi, Senegalli futbolcuyla 2 yıllık anlaşma imzaladı. Mame Thiam, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de sergilediği başarılı performansla birçok takımın transfer gündeminde yer alıyordu.

Kasımpaşa, Fenerbahçe, Kayserispor ve Pendikspor'da forma giyen Mame Thiam, geçen sezon Kayserispor ve Pendikspor'da toplam 37 karşılaşmada görev aldı ve 17 gol ile 7 asist yaparak 24 gole katkı sağladı. 31 yaşındaki Senegalli golcü, 4 kez A Milli Takım'da forma giydi. (Hürriyet)

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Eyüpspor'un yeni golcüsü Mame Thiam oldu
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