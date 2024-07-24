Richard Rios’tan Galatasaray’a müjdeli haber!

PRENSİP ANLAŞMASI

Sporx'in haberine göre, Breziyla ekibi Palmeiras'ta forma giyen 24 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temas kuran Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi avantajını da kullanarak prensip anlaşmasına vardı.

Kulübe yakın kaynaklara göre taraflar arasında yıllık ücret ve bonus gibi konularda da anlaşmaya sağlandı. Eğer Rios transferine kesin olarak karar verilirse, Palmeiras'la da pazarlık süreci daha ciddi yürütülecek.