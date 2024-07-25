Başakşehir’in konuğu La Fiorita | CANLI

Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir, San Marino ekibi La Fiorita takımıyla kozlarını paylaşıyor. Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa'da ilk randevusuna çıkmaya hazırlanan Başakşehir, rakibini mağlup ederek tur avantajını yakalamak istiyor.
Başakşehir 2-0 La Fiorita | CANLI
5' Berkay Özcan
13' Davidson
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Başakşehir: Muhammed, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Onur, Berkay, Deniz, Pelkas, Davidson, Figueiredo
La Fiorita: Vivan, M. Mazzotti, Pezzi, Scipioni, Greco, N. Mazzotti, Cicarelli, Guerri, Di Modugno, Semprini, Casolla
BAŞAKŞEHİR - LA FİORİTA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Başakşehir - La Fiorita mücadelesi 25 Temmuz Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Karşılaşmanın rövanşı 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak.