Trabzonspor’un rakibi Ruzomberok | Maçta ilk düdük çaldı | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Ruzomberok ile kozlarını paylaşıyor. Yeni transferlerle güçlenen Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavililer, Slovakya'dan avantajlı dönmek istiyor. Ruzomberok-Trabzonspor maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz....

RUZOMBEROK - TRABZONSPOR | CANLI İZLE

Ruzomberok 0-0 Trabzonspor | İlk yarı oynanıyor

İLK 11'LER

Ruzomberok: Fruhwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Chobot, Chrien.

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Draguş.

RUZOMBEROK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya ekibi Ruzomberok'a konuk olduğu mücadele saat 19.30'da başladı. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BORDO-MAVİLİLER AVRUPA'DA 150. KEZ SAHAYA ÇIKIYOR

Bordo-mavililer, geride kalan 149 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 190 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 205 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 93, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.

AVRUPA LİGİ'NDE 94. MAÇ

Trabzonspor, Ruzomberok ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 94. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 93 maçta 36 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 35 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 127 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 128 gol gördü.

SLOVAKYA TAKIMLARIYLA 2. KEZ KARŞILAŞACAK

Trabzonspor, Slovakya temsilcileri ile daha önce bir kez 1996-1997 sezonunda UEFA Kupası 1. eleme turunda Slovan Bratislava ile karşılaştı. Deplasmanda rakibine 2-1 yenilen bordo-mavililer, sahasında 4-1 kazanarak üst tura kalmıştı.