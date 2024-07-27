Böyle devam edelim

Avrupa Kupaları'nda eleme turu heyecanına Türk takımları 3 kulüple başladı. Salı günü deplasmandaBu sonuçlarla birlikte üçte üç ile başladığımız Avrupa yolculuğunda ülke puanımıza da önemli bir katkı sağlandı.Ancak biz takibi sürdürürken, Çekya da peşimizde…çılgın bir transfer dönemi yaşıyoruz. Harcanan paraların hesabını yapmak sıfırlarını yazmak zor, ekranlara sığmıyor.. Transfer yapmayan büyük takımların taraftarları da isyan bayrağını çekiyor, başlıyor sallamaya sosyal medyada.. Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon olmak için bu kadar bol sıfırlı paralar harcamaya gerek yok aslında.. Biraz makul, mantıklı isimler ve iyi bir teknik adam yeter..Yoksa "Büyük bütçelerimiz var" diye hava atmak nafile.. Zaten Avrupa geliri olmayan takım bu paraları da ödeyemez..Ne kadar az bir rakam, oysa şu ana kadar Fenerbahçe'nin sadece bonservise harcadığı rakam yaklaşık 50 milyon Euro civarı... Yani 1 milyar 800 milyon TL.. Özetledemeliyiz artık.. Tam zamanı...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece Medipol Başakşehir'in, La Fiorita'yı 6-1 devirdiği maçı tribünden takip etti. Maç sonu soyunma odasına inen Erdoğan'a, Çağdaş Atan "Hoşgeldiniz sayın Cumhurbaşkanım" dedi. Erdoğan, "Tebrik ediyorum güzel netice oldu" ifadelerini kullanırken Atan, "Size keyif verdiysek ne mutlu" dedi. Erdoğan, "Haftaya yine skor farklı" olsun sözleriyle desteğini gösterirken soyunma odasından alkışlar arasında ayrıldı.