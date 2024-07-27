Böyle devam edelim

Avrupa Kupaları'nda eleme turu heyecanına Türk takımları 3 kulüple başladı. Salı günü deplasmanda Lugano'yu 4-3 deviren F.Bahçe'nin ardından Trabzonspor Slovak ekibi Ruzomberok'u 2-0, Başakşehir de San Marino'dan La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti.
Bu sonuçlarla birlikte üçte üç ile başladığımız Avrupa yolculuğunda ülke puanımıza da önemli bir katkı sağlandı. UEFA ülke sıralamasının 8. basamağındaki Belçika 42.700 puanla önümüzde yer alırken Türkiye ise 34.200 puana ulaştı.
Ancak biz takibi sürdürürken, Çekya da peşimizde… Bu sezon Avrupa'da 5 takımla yarışacak olan Çekya, 34.150 puana ulaşarak 10. sırada kaldı.
BİR GÖRÜŞ
Murat ÖZBOSTAN
Madem çok para harcadınız, Avrupa'yı hiçe saymayın!
Yine
çılgın bir transfer dönemi yaşıyoruz. Harcanan paraların hesabını yapmak sıfırlarını yazmak zor, ekranlara sığmıyor.. Transfer yapmayan büyük takımların taraftarları da isyan bayrağını çekiyor, başlıyor sallamaya sosyal medyada.. Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon olmak için bu kadar bol sıfırlı paralar harcamaya gerek yok aslında.. Biraz makul, mantıklı isimler ve iyi bir teknik adam yeter.. Önemli olan Avrupa.. İlk 3 maçımızı da kazandık.. Çok iyi geldi bu bize.. Devamı mutlaka olmalı ve baharda çeyrek, yarı hatta final görmeliyiz..
Yoksa "Büyük bütçelerimiz var" diye hava atmak nafile.. Zaten Avrupa geliri olmayan takım bu paraları da ödeyemez.. Geçen sezon topu topu Avrupa'dan 4 takımımız 45 milyon Euro gelir elde etmiş.. Bunun 30 milyon Euro'su Galatasaray'a ait.. Diğerleri 15 milyon Euro..
Ne kadar az bir rakam, oysa şu ana kadar Fenerbahçe'nin sadece bonservise harcadığı rakam yaklaşık 50 milyon Euro civarı... Yani 1 milyar 800 milyon TL.. Özetle "Avrupa Avrupa duy sesimizi…"
demeliyiz artık.. Tam zamanı...
ERDOĞAN:
HAFTAYA YİNE FARKLI OLSUN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece Medipol Başakşehir'in, La Fiorita'yı 6-1 devirdiği maçı tribünden takip etti. Maç sonu soyunma odasına inen Erdoğan'a, Çağdaş Atan "Hoşgeldiniz sayın Cumhurbaşkanım" dedi. Erdoğan, "Tebrik ediyorum güzel netice oldu" ifadelerini kullanırken Atan, "Size keyif verdiysek ne mutlu" dedi. Erdoğan, "Haftaya yine skor farklı" olsun sözleriyle desteğini gösterirken soyunma odasından alkışlar arasında ayrıldı.