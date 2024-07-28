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Giriş Tarihi: 28.7.2024 15:06

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'da Ziyech'in transferi iptal

Galatasaray'da hazırlık maçlarındaki yüksek formuyla dikkat çeken Hakim Ziyech'in takımda kalmasına karar verildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’da Ziyech’in transferi iptal

Galatasaray'ın ikinci etap yurt dışı kampı Avusturya'da sürüyor ve teknik direktör Okan Buruk, oyuncularının performansını yakından izliyor. Bu süreçte antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında hırsı ve yükselen formuyla öne çıkan isimlerden biri de Hakim Ziyech. Geçtiğimiz sezonun son haftaları dışında eleştirilen Faslı oyuncu, iki hazırlık kampında da yer aldı. Fortuna Düsseldorf karşısında oyuna sonradan giren Ziyech, Trencin, Lecce ve Parma maçlarına ise ilk 11'de başladı. Lecce maçında gösterdiği 1 gol ve 1 asistlik performansla taraftarların da övgüsünü kazandı.

ZİYECH KADRODA TUTULACAK
Galatasaray yönetimi, astronomik bir teklif gelmediği sürece 31 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmayı hedefliyor. Hakim Ziyech, forma rekabetindeki hırslı görüntüsüyle takımda kalmak istediğinin sinyallerini veriyor. Galatasaray'ın kanat rotasyonunda Ziyech'in yanı sıra Zaha, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Demir ve Yunus Akgün de yer alıyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a kiralık olarak gelen Hakim Ziyech, sezon başında bedelsiz olarak kadroya katıldı. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon çıktığı 23 maçta 8 gol atıp 4 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi. (TRT Spor)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'da Ziyech'in transferi iptal
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