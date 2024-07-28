Volkan Bayarslan, Süper Lig’de maç yönetemeyecek

2024-2025 sezonunda maç yönetecek hakemler MHK tarafından açıklanmıştı. Listede yer alan Volkan Bayarslan hakkında önemli ve çarrıcı bir gelişme yaşandı. Milliyet'in haberine göre; TFF listesinde yer alan Volkan Bayarslan, FIFA atletik testini geçemediği için ikinci teste kadar Süper Lig'de görev alamayacak. Geçen sezonun tartışılan hakemlerinden birisi olan Kayseri bölgesi hakemi Abdülkadir Bitigen hakem listesine alınmamıştı.

MHK LİSTEYİ AÇIKLAMIŞTI

TFF'den yapılan açıklamaya göre bu sezon Süper Lig'de görev yapacak hakemler şöyle:

Zorbay Küçük (Adana), Alper Akarsu, Burak Pakkan, Kadir Sağlam (Ankara), Burak Şeker, Murat Erdoğan, Ömer Faruk Turtay (Antalya), Bahattin Şimşek (Aydın), Oğuzhan Çakır (Balıkesir), Arda Kardeşler, Cihan Aydın (Bursa), Ali Şansalan (Çanakkale), Ümit Öztürk (Denizli), Turgut Dorman (Eskişehir), Abdullah Buğra Taşkınsoy, Çağdaş Altay, Mehmet Türkmen, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan (İstanbul), Direnç Tosunluoğlu, Emre Kargın, Halil Umut Meler (İzmir), Muhammet Ali Metoğlu (Rize), Atilla Karaoğlan (Sakarya).