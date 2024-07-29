İspanya yine şampiyon

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupayı kaldıran İspanya'nın, U19 Milli Takımı da zafere ulaştı. Matadorlar,Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrindeki Windsor Park'ta oynanan müsabakada golleri İker Bravo ve Assane Diao kaydetti. İspanya, 1952, 1954, 1995, 2002, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012, 2015 ve 2019'dan sonraDaha önce 8 kez şampiyon olan Fransa ise 4. defa finalde yenildi.