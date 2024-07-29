Lamine Yamal aldatıldı! "Aptal, beni mahvedeceksin"

İspanya Milli Takımı'nın EURO 2024'te şampiyonluğa ulaşmasında büyük pay sahibi olan Lamine Yamal, gösterdiği performansla ilgi odağı olmuştu. La Liga devi Barcelona'da top koşturan genç yıldızın henüz kariyerinin başında olmasına rağmen en iyiler arasında yer alıp almayacağı tartışılıyordu. Avrupa Şampiyonası'nda rekorlara imza atan Yamal, şoke edici bir durumla karşı karşıya kaldı.

ALDATILDIĞINI SOSYAL MEDYADA ÖĞRENDİ

17 yaşındaki yıldız futbolcu, kız arkadaşı Alex Padilla tarafından aldatıldığını sosyal medya üzerinden öğrendi. Lamine Yamal, sevgilisinin Instagram yayınında başka bir erkeğin kucağına oturduğunu gördü. Videoda Padilla'nın kendisini çeken kişiyi fark ettiğinde "Aptal, beni mahvedeceksin" dediği duyuldu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, Yamal'dan da flaş bir hamle geldi. Sevgilisi tarafından ihanete uğrayan Yamal, kız arkadaşını sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

SEREMONİDE BERABERLERDİ

EURO 2024'te şampiyonluk kupasına uzanan İspanya'nın kadrosunda yer alan ve performansıyla beğeni toplayan Yamal, kupa seremonisine Alex Padilla ile birlikte çıkmıştı.