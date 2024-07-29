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Giriş Tarihi: 29.7.2024 16:21

Sakaryaspor, Mustafa Pektemek’i kadrosuna kattı

Sakaryaspor, tecrübeli santrfor Mustafa Pektemek ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA
Sakaryaspor, Mustafa Pektemek’i kadrosuna kattı
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Sakaryaspor, 35 yaşındaki futbolcu Mustafa Pektemek'i renklerine bağladı.

1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Pektemek, "Tekrar başladığım yere döndüm. Çok mutlu ve heyecanlıyım. İnşallah şampiyonluk yolunda fayda sağlayabilirim ve bu şehirde kupa kaldırabilirim. Kendime güvenim var, faydalı olacağıma inanıyorum. Kendi şehrimde ayrıca bir motive olacağımı düşünüyorum. Taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Kadroda daha önce aynı takımda oynadığım oyuncular da var. Birebir tanıdığım oyuncularda var ve gerçekten önemli oyuncular. İnşallah lige iyi bir şekilde başlayıp sonunu iyi bir şekilde getirebiliriz" dedi.
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Sakaryaspor, Mustafa Pektemek’i kadrosuna kattı
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