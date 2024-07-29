SON DAKİKA HABERİ: Paris’te TFF - UEFA zirvesi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz tarihinde yapılan seçimli genel kurulunda Mehmet Büyükekşi'yi geçerek başkanlık koltuğuna oturan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, yurt dışı temaslarına başlıyor. TFF'nin yeni başkanı ilk görüşmesini ise FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yapacak. Hacıosmanoğlu, bugün beraberindeki yöneticileriyle birlikte soluğu 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği Paris'te alacak.

Başkan Hacıosmanoğlu, oyunlar için Paris'te bulunan Infantino ile yarın bir araya gelecek. Tanışma niteliğini taşıyan buluşmada FIFA ile yapılacak işbirlikleri, geleceğe dair plan ve programlar özelinde görüşme gerçekleştirİLecek. İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun temaslarını tamamlamasının ardından çarşamba günü İstanbul'a döneceği kaydedildi.