Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Marco Asensio heyecanı
Giriş Tarihi: 30.7.2024 10:52

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Marco Asensio heyecanı

Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sağ kanat pozisyonu için Marco Asensio'yu kadroya katmayı hedefleyen Siyah-Beyazlı ekip, transfer komitesinin yoğun çabaları sonucunda önemli bir adım attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta Marco Asensio heyecanı

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un isteği doğrultusunda sağ kanat pozisyonu için Marco Asensio'yu kadroya katmayı hedefleyen Siyah-Beyazlı ekip, transfer komitesinin yoğun çabaları sonucunda önemli bir adım atmış bulunuyor.

Transfer komitesinin başındaki Hüseyin Yücel'in, yakın zamanda Paris Saint-Germain ile masaya oturacağı öğrenildi. 10 numara ve sol açıkta da oynayabilen 28 yaşındaki yıldız oyuncu için Beşiktaş'ın kiralama formülünü değerlendirdiği belirtiliyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, yıldız oyuncunun takıma katılmasını heyecanla bekliyor. Yönetim, Asensio'nun yüksek maaşı konusunda PSG ile ortak bir yol bulmayı planlıyor. Ayrıca tecrübeli yıldızın iknası için de yoğun çalışmalar yürütülecek. (Fotomaç)

ARKADAŞINA GÖNDER
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Marco Asensio heyecanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA