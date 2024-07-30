Sıra geldi Hagi’ye

sezon önce G.Saray'a adım atarak kazanılan iki şampiyonluğun da en önemli mimarlarından olan Mauro İcardi, bunun yanı sıra 53. saniyede gol atıp kazandırdığı Süper Kupa ve geçen sezon gol krallığı ile başarılarını taçlandırdı.Galatasaray formasıyla 55 gole ulaşan Tangocu, 72 golle Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı Hagi ve 61 gole imzasını koyan Baros'un ardından şu an 3. sırada bulunuyor.Hagi 192, Baros 116 maçta sarı- kırmızılı takım adına bu istatistikleri yakalarken,Batshuayi transferiyle rekabete sokulan Mauro İcardi, hocası Okan Buruk'un en güvendiği isim konumunda. Buruk, Parma ile oynanan son hazırlık maçında İcardi ve Batshuayi'yi birlikte oynatarak çift forvet denedi.