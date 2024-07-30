Son dakika haberi: Kanarya tur için sahada! Fenerbahçe-Lugano maçı 11’leri belli oldu

Maçtan berabere veya galibiyetle ayrılması halinde adını bir üst tura yazdıracak olan sarı-lacivertli takım, 3. eleme turunda Fransız ekibi Lille eşleşecek. 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.