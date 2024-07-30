Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Kanarya tur için sahada! Fenerbahçe-Lugano maçı 11'leri belli oldu
Giriş Tarihi: 30.7.2024 18:48 Son Güncelleme: 30.7.2024 18:51

Son dakika haberi: Kanarya tur için sahada! Fenerbahçe-Lugano maçı 11'leri belli oldu

Son dakika haberleri: Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano'yu konuk ediyor. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-lacivertli takım, bu maçı da kazanarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Jose Mourinho'nun Kadıköy'de çıkacağı ilk resmi maç öncesi Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu. Maçın canlı anlatımın haberimizden yapabilirsiniz...

Son dakika haberi: Kanarya tur için sahada! Fenerbahçe-Lugano maçı 11’leri belli oldu

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında Kadıköy'de Lugano'yu saat 20:00'de ağırlayacak.

Maçtan berabere veya galibiyetle ayrılması halinde adını bir üst tura yazdıracak olan sarı-lacivertli takım, 3. eleme turunda Fransız ekibi Lille eşleşecek. 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

MOURINHO'NUN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Kadıköy'de ilk resmi maçına çıkacağı karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu.

Fenerbahçe: Livakovic, Oosterwolde, Djiku, Çağlar, Osayi, Fred, Szymanski, Krunic, Tadic, Ferdi, Dzeko.

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda.

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Son dakika haberi: Kanarya tur için sahada! Fenerbahçe-Lugano maçı 11'leri belli oldu
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