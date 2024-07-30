Son dakika haberi: Kanarya tur için sahada! Fenerbahçe-Lugano maçı 11’leri belli oldu

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında Kadıköy'de Lugano'yu saat 20:00'de ağırlayacak.
Maçtan berabere veya galibiyetle ayrılması halinde adını bir üst tura yazdıracak olan sarı-lacivertli takım, 3. eleme turunda Fransız ekibi Lille eşleşecek. 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.
MOURINHO'NUN İLK 11'İ BELLİ OLDU
Teknik direktör Jose Mourinho'nun Kadıköy'de ilk resmi maçına çıkacağı karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu.
Fenerbahçe: Livakovic, Oosterwolde, Djiku, Çağlar, Osayi, Fred, Szymanski, Krunic, Tadic, Ferdi, Dzeko.
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda.