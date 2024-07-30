TRABZONSPOR HABERLERİ: Weghorst adım adım Fırtına’ya

Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda 8 Ağustos'taki ilk karşılaşmaya forveti mutlaka yetiştirmek istiyor. Hem Onuachu hem de Weghorst konusunda sıcak gelişmeler var. Onuachu için Trabzonspor bonuslarla birlikte 7 milyon Euro'ya kadar çıktı. Southampton'ın direncinin kırılması bekleniyor. Diğer yandan Weghorst'ta gelişmeler bir hayli olumlu...

WEGHORST İKNA OLDU

Abdullah Avcı'nın çok beğendiği ve devre arasında olduğu gibi yaz transfer döneminde de görüntülü görüşme yaptığı Weghorst, bazı konularda ikna oldu. Diğer detayların ise taraflar arasında konuşulduğu öğrenildi. Burnley ile 1 yıl kontratı kalan ve Championship'e düşen İngiliz ekibinden kesin olarak ayrılma kararı veren Weghorst için bonservis talebinin de yüksek seviyelerde olmadığı belirtildi. Trabzonspor Yönetimi, hafta sonuna kadar iki yıldızdan birini şehre getirmeyi planlıyor. Şimdilik Weghorst ismi, Onuachu'ya göre daha yakın duruyor. (Fanatik)