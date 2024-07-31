İki fesih geldi geriye kaldı 3!

Yeni sezon için kadrosuna Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile ile yabancı futbolcu takviyeleri yapan Beşiktaş'ta sadece Valentin Rosier ayrılığı gerçekleşmiş, dolayısıyla sayı 19'a çıkınca yönetim de "Transfere es verdik" ifadelerini kullanmıştı. Siyahbeyazlılarda haftalardır beklenen ayrılık haberlerinden ilki dün geldi. Kartal, geçen yaz kadrosuna kattığıve kiralıktan dönenile sözleşme feshi konusunda anlaştı.Rebic, "Alacaklarımı bırakmam" diyerek işi yokuşa sürüyordu. Yönetim de kendilerine hiçbir şekilde yardımcı olmayan Hırvat futbolcuyla görüşerek bu sezonki 2.5 milyon Euro'luk alacaklarına karşılık sözleşmesini bitirdi.2 milyon 475 bin Euro kazanan 22 yaşındaki Boşnak futbolcuyla da yollar ayrıldı. Artık Beşiktaş'ın 17 yabancısı kalırkenveyolların ayrılması beklenen sıradaki oyuncular.Siyah-beyazlılar, uzun süredir uğraş verdikleri Emirhan Topçu transferinde mutlu sona ulaştı. Çaykur Rizespor'un Slovenya kampını tamamlamasının ardından İstanbul'a gelerekYönetim, ardındanTaraftarın da merakla sonucunu beklediği transfer bugün resmen duyurulacak. Başarılı oyuncunun, imzayı atar atmaz takıma katılması ve cumartesi günü Süper Kupa'daki Galatasaray derbisinde kadroya alınması hedefleniyor.Beşiktaş,hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerindenNevzat Demir Tesisleri'nde oynanan müsabakaya siyah-beyazlılar; Mert Günok, Onur Bulut, Necip, Tayyip Talha, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege, Salih Uçan, Muçi, Can Keleş, Muleka ve Mustafa Erhan Hekimoğlu 11'iyle başladı.Hekimoğlu 20 Temmuz'daki 5-1 kazanılan Grazer AK karşılaşmasında da 2 gol kaydetmişti.