Türkiye lider ülke olacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nda olağan seçimde başkanlık koltuğuna oturan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ilk yurt dışı seyahatini Paris'e yaptı ve FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi. Son derece sıcak bir atmosferde gerçekleşen görüşmede FIFA Başkanı Infantino'nun, Hacıosmanoğlu'na Türkiye gibi büyük ve güçlü bir ülkenin bölgesindeki önemine vurgu yaparken,dediği ifade edildi.TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da TFF ile FIFA arasındaki ilişkileri geliştirmek için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.