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Giriş Tarihi: 1.8.2024 12:36 Son Güncelleme: 1.8.2024 13:48

Son dakika: Süper Kupa'nın hakemi belli oldu

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa finalinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

Son dakika: Süper Kupa’nın hakemi belli oldu

Geride kalan sezonun Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te başlayacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı, yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç'in yapacağı belirtildi.

Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Mehmet Türkmen olacağı aktarıldı.

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Son dakika: Süper Kupa'nın hakemi belli oldu
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