Trabzonspor’un rakibi Ruzomberok! Maçta ilk düdük çaldı | UEFA Avrupa Ligi

Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Trabzonspor, Ruzomberok ile kozlarını paylaşıyor... Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic'in yönettiği karşılaşmada Fırtına'ya beraberlik de yetiyor. Trabzonspor-Ruzomberok maçının CANLI anlatımı haberimizde...
Trabzonspor - Ruzomberok | CANLI İZLEYİN
TRABZONSPOR - RUZOMBEROK MAÇI İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Malheiro, Lundstram, Ozan, Cihan, Trézéguet, Višća, Drăguș
Ruzomberok: Frühwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Chrien, Gerec
TRABZONSPOR - RUZOMBEROK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Ruzomberok maçı saat 20.30'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.
BERABERLİK DE YETİYOR
Trabzonspor, Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk ediyor. Galibiyet ve beraberlikte adını üst tura yazdıracak Fırtına'nın 2 farklı mağlubiyeti durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Müsabakayı üç ve daha farklı skorla kaybederse turu Ruzomberok geçecek.