Trabzonspor’un rakibi Ruzomberok! Maçta ilk düdük çaldı | UEFA Avrupa Ligi

Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Trabzonspor, Ruzomberok ile kozlarını paylaşıyor... Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic'in yönettiği karşılaşmada Fırtına'ya beraberlik de yetiyor. Trabzonspor-Ruzomberok maçının CANLI anlatımı haberimizde...

Trabzonspor - Ruzomberok | CANLI İZLEYİN

TRABZONSPOR - RUZOMBEROK MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Malheiro, Lundstram, Ozan, Cihan, Trézéguet, Višća, Drăguș



Ruzomberok: Frühwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Chrien, Gerec

TRABZONSPOR - RUZOMBEROK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Ruzomberok maçı saat 20.30'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.

BERABERLİK DE YETİYOR

Trabzonspor, Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk ediyor. Galibiyet ve beraberlikte adını üst tura yazdıracak Fırtına'nın 2 farklı mağlubiyeti durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Müsabakayı üç ve daha farklı skorla kaybederse turu Ruzomberok geçecek.